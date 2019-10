La nueva película de Netflix tiene como tema central la anorexia

La obesidad y el sobrepeso no son los únicos problemas relacionados con la alimentación que representan un problema grave en la actualidad, existen otros como son la anorexia y la bulimia. Es a partir del primer tema en el cual Netflix se ha centrado para poder producir una de sus siguientes películas que estrenará en el mes de julio, que dicho de paso, va a ser igual mde polémico que las más recientes producciones, como en su momento fue Ingobernable y 13 Reasons Why.

En la primera abordaba un tema político y social en México, mientras que la segunda toma como tema principal el suicidio juvenil y el bullying principalmente entre los jóvenes, dos temas controversiales. No obstante, la plataforma de contenido en streaming no plantea dar marcha atrás a la producción de este tipo de contenido, a tal grado, de que durante el mes de julio ya planea el estreno de una nueva producción, la cual lleva por nombre To the Bone, que la traducción al español es Hasta el hueso. Simplemente, parece el título de una película de suspenso o quizás de un drama romántico, lo cierto es que no lo es, toma otro

problema social y de salud de la actualidad.

Netflix retratará el problema de la anorexia entre adolescentes, es uno de los más grandes problemas que se da con mucha frecuencia en los últimos años, las estadísticas demuestran que los casos de personas que llegan en un estado grave a los hospitales por anorexia van en aumento. No solamente es un problema que se debe tratar con una mejor alimentación, sino que también es un trastorno alimenticio que requiere ayuda psicológica.

cuentas netflix gratis marzo 2016 Dicha serie no solamente se centra en los jóvenes, sino también a los adultos. Debido a que este trastorno alimenticio es ocasionado por muchos factores, uno de ellos es los estereotipos, pero hablar sobre los factores que ocasionan la anorexia es algo largo y todo eso lo aborda esta nueva producción. La película es protagonizada por Lily Collins, quien toma el rol de una joven con problemas alimenticios que es internada para tratar y acabar con sus problemas alimenticios. En la contraparte estará Keanu Reeves, quien será su tutora y médico en el proceso de recuperación, quien tratará además de regresarle las ganas de vivir, de amar y la energía para continuar con su vida. Estará disponible a partir del 14 de julio en Netflix.